محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي من الطبيعي أن يظهر على العمود الفقري انحناء بسيط، لكن تقوسه بشكل حاد يمكن أن يشير إلى الإصابة بمشكلة صحية تعرف باسم "اعوجاج العمود الفقري". لمزيد من القراءة عن: "أسباب متعددة للإصابة باعوجاج العمود الفقري.. إليك طرق الوقاية والعلاج" اضغط هنا

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