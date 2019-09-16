بفضل الدجاج المقلي والكيك.. فتاة تخسر 63 كيلو جراما من وزنها

تناول قطع صغيرة من الدجاج المقلي والكيك نظام غذائي اعتمدته فتاة بريطانية، رغبة منها في تقليل وزنها، ربما يراه البعض نظاما غريبا لا يصلح في تحقيق هدف الشابة البريطانية، التي تمكنت بالفعل من خسارة 63 كيلو جرام من وزنها.

إيريكا لي، الشابة البريطانية التي كان يبلغ وزنها 140 كيلو جرام، تلقت نصائح من الأطباء بضرورة تقليل وزنها فهي معرضة لخطر الوفاة المبكرة، فكثيرًا ما عانت من مشاكل في الحركة بسبب وزنها الزائد.

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حاولت "لي" تقليل وزنها لكن باءت محاولاتها بالفشل، لكنها قررت اتباع نظام غذائي يعتمد على إزالة الأطعمة الدهنية من نظامها الغذائي، والتنويع في الأغذية حيث بدأت بتناول قطع صغيرة من الدجاج المقلي والكعك.

ومارست "لي" الرياضة إلى جانب مدرب شخصي، مع الركض لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة 3 أيام في الأسبوع.

وخسرت "لي" 63 كيلوجراما بفضل البرنامج الغذائي الجديد والنشاط البدني، كما أعلنت عن رغبتها في المشاركة بنصف الماراثون الذي من المقرر إجراؤه في فبراير المقبل.