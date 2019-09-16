سألت عن الحمل.. مي حلمي لإحدى المتابعات: "انتي إيه اللي يخصك لا مؤاخذة"

تعرضت الإعلامية مي حلمي، لانتقاد من إحدى متابعينها دون سبب، بعدما نشرت عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "مي"، صورة وهي ترتدي ملابس لامعة، مع الشعر المنسدل، ومكياج ثقيل، مُعلقة: "وإذا الحبيب أتي بذنب واحد.. جاءت محاسنه بألف شفيع".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيها، مشيدين بإطلالتها، ورشاقتها، ودون مقدمات علقت إحدى المتابعات على أمر غير مُشار له بالصورة، قائلة: "باين أوي إنك حامل يعني وكلنا عرفنا، بلاش الجو ده".

رد فعل المتابعة دفع الإعلامية للرد عليها بشكل حاد، قائلة: "وانتي إيه الي يخصك لامؤاخذة مش فاهمة، مكتوبة عندي في البطاقة ولا حاجة؟ فرد من أفراد العيلة المقربين ولا حاجة؟".

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وتابعت: "جو مش جو إيه مضايق النفسية يا نفسية، آه عاوزة حبت فلورز ولايكات أنا كريمة بردو، اتفضلي سف علي حشريتك للصبح".

وكانت أعلنت مي حلمي عن حملها الأول، مؤخرًا، وذلك بعد 5 شهور من زفافها من المطرب محمد رشاد.

ونشرت مي حلمي، فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوها "إنستجرام"، وبدت عليها علامات الحمل، وعلقت: "وانتوا إن شاء الله عاوزين ولد ولا بنت يلا بالمرة".