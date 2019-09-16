محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: على الرغم من الفوائد الصحية العديدة الموجودة في عسل النحل، إلا أن تقديمه للرضع يجعلهم عرضة للإصابة بمشكلات صحية خطيرة. لمزيد من القراءة عن: "عسل النحل يهدد طفلك بالتسمم.. إليكِ العمر المناسب لتناوله" اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عسل النحل يهدد طفلك بالتسمم.. إليكِ العمر المناسب لتناوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.