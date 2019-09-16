خطوات للحصول على مكياج باريسي ناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - كثيرات من السيدات يرغبن في الحصول على مكياج ناعم من وحي الفتيات الباريسيات اللواتي يعتمدن خيارات بسيطة، إنما لافتة في الوقت نفسه. هذا التناقض، يجعل اختيار المستحضرات التجميلية وتطبيق المكياج أمرين ليس من السهل تحقيقهما.

يتّسم المكياج الفرنسي بخيارات بسيطة ودرجات ألوان ناعمة وأسلوب يجمع بين الإبتكار والبساطة في الوقت نفسه. وفي ما يأتي بعض الخطوات التي عليك اتباعها للحصول على مكياج فرنسي ناعم ومتألق.

استخدمي الهايلايتر كقاعدة للبلاش، ضعيه أولاً على عظمتي الوجنتين ثم وزّعيه على الوجنتَين بالكامل. اختاري بلاش بتركيبة الكريم حتى تحصلي على مظهر طبيعي ومتوهّج في الوقت نفسه.

هايلايتر Inglot

عند تطبيق أحمر الشفاه تأكدي من إطباق فمك بشكل طبيعي حتى تتمكني من رسم الفم بطريقة طبيعية وغير مصطنعة. اتبعي خطوط الشفاه الطبيعية حتى ترسمي قلم التحديد قبل أن تضعي أحمر الشفاه.

أحمر شفاه MAC Nude Lipstick

لمكياج العيون، اختاري ظلالاً مشعة بتركيبة الكريم لتضعيه قاعدة على جفونك، قبل تطبيق الظلال الملوّنة. فهذا المستحضر لا يساعد في تثبيت مكياج العينين فحسب، بل يزيده توهّجاً وإشراقاً.

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اختاري قلم كحل أيلاينر جاف لأنه يساعدك في الحصول على مكياج عيون بسيط وناعم. أما إذا كنت تفضّلين تركيبة الأيلاينر السائل، فما عليك سوى تطبيقه بخط رفيع وخفيف.

تجنّبي تركيبة أحمر الشفاه الغلوس واختاري التركيبة الباهتة فهي تجعل ملامح الوجه تبدو ناعمة ومشرقة في الوقت نفسه. أما إذا كنت تفضلين تركيبة الغلوس عندها بإمكانك أن تختاري الدرجات الزاهية من البيج والزهري والزهري-الخشبي...

Maybelline Colour Sensational Matte Nudes Lipstick

عند اختيار ظلال العيون، تجنّبي الألوان الداكنة والمتلألئة حتى وإن كانت من الصيحات الرائجة لهذا الموسم. فهذا النوع من الظلال لا يناسب المكياج البسيط والناعم. واختاري بدلاً منها لوحة ألوان ترابية تضفي جاذبية على مكياج عينيك ولا تبدو صاخبة أبداً.

ماسكرا Neutrogena Healthy Volume

الماسكرا هي المستحضر الذي يناسب كل أساليب المكياج المعتمدة. فإبراز الرموش أمر أساسي لإكمال مكياج العيون ومكياج الوجه بشكل عام. ابتعدي عن الرموش الصناعية إذا كنت تبحثين عن مكياج ناعم، واختاري اللون الأسود الكلاسيكي لأنه يناسب كل الأذواق.

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