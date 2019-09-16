بكير الحلواني يوجه رسالة لزوجته: "أنا من غيرها أتوه.. وبحس فيه حاجة نقصاني"

في لافتة رومانسية، واعتراف بالجميل، قرر الممثل، تامر فرج، الشهير بـ "بكير الحلواني"، نسبة لأحدث أعماله مسلسل "طلعت روحي"، الحديث عن علاقته بزوجته، وشرح أسباب ظهورها معه في معظم التجمعات والمناسبات.

ونشر فرج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة صور لمناسبات مختلفة جمعته بزوجته، قائلًا: "واحدة بتسألني سؤال عجيب وهي مستغربة: هو أنت ماتروحش في حته إلا وهي معاك؟!، أفندم!! هو فين السؤال؟؟ أصل حضرتك دي تبقى مراتي.. زوجتي.. إحنا زوجين..يعني أنا لوحدي أبقى فرد.. يبقى في حاجة ناقصاني".

وتابع: "المفاجأة بقى رانيا بتحضر معايا كل يوم تصوير، أنا من غيرها أتوه، دي مديرة حياتي كلها مش هتبقى مديرة أعمالي ؟".

وأضاف: "أنا مستغرب السؤال، هو المفروض الواحد يظهر من غير زوجته؟! هو المفروض الواحد يعرف ينبسط لوحده من غير نصه التاني؟ طب يتجوز لية؟.. الموضوع مش تلزيق.. الموضوع اسمه مودة و رحمة، حاجة الدين أمرنا بيها عشان كدة الجواز اسمه نص الدين".

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وأضاف الفنان: "إزاى يبقى فيه بينا مودة ورحمة وأنا شايفها طالع عينها في إدارة بيت وتكوين أسرة واستكتر عليها تنبسط معايا أو يجيني قلب انبسط وهي مش جنبي.. أتكرم وهي مش معايا.. ماهو ده نتيجة شغلها برضة لازم تتكافئ عليه.. أومال المفروض مين اللي يشاركني فرحتي؟، مش المفروض الست اللي بتشاركني حياتي ولا مين؟، ده مش بكش دة المنطق".

وتابع خلال منشوره: "اللي بيقول داري على شمعتك تقيد.. يا عم خاف من الحسد.. طب يعني لما الواحد بيحصله مشاكل ويبقى كفران من عيشته وبيقعد يغرق الناس حواليه دموع وحزن وموجات سلبيه ونقعد ننشر في قصص الطلاق والعنف الزوجي والخيانة والخرس الزوجي.. ونقعد نروج أن الرجالة بصباصة والستات نكدية محدش بيقوله داري على شمعتك، مش الأولى لما نعيش تجربة سعيدة ننشر الإيجابيات برضة وندي للناس أمل وأسوة حسنة وموجات إيجابية، وندخل شوية أكسجين في حياتنا بدل ما نخاف من الحسد ونتوكل أحسن على الله أنه هو اللي يحمينا".

واختتم تامر فرج، قائلًا: "الحياة حلوة يا جماعة والجواز حلو بس احنا اللي بنبوظه".