سوسن بدر تطمئن جمهورها على حالتها الصحية: هرد على كل الناس بعد جلسة العلاج الطبيعي

طمأنت الفنانة سوسن بدر جمهورها عن حالتها الصحية عقب إجرائها جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت عبر صفحتها: "حابة أشكر كل الناس اطمنت عليا هرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي شكراً لمحبتكم واهتمامكم".

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كانت الفنانة سوسن بدر، أكدت لـ "هُن" أنها أجرت جراحة دقيقة في مفصل الركبة وأنها حتى الآن لا تستطيع التحرك بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها ممتنة لجمهورها بشأن قلقهم عليها، وطالبتهم بالدعاء لها.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة على تطبيق "انستجرام"، بيانا صحفيا جاء فيه: "نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الإلتزام بالراحة التامة".

واستكمل البيان: "يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".

يذكر أن الفنانة شاركت مؤخرًا، بالفيلم القصير "ليلة في المتحف"، والتي ظهرت خلاله بأربع إطلالات مختلفة بعضها كلاسيكي والآخر فرعوني، من تصميم أحمد سرور.