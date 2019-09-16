ضمن 7 عالميًا.. "مروة" تحصل على لقب الموظف الأكثر تميزًا لعام 2019

تميزها وتفوقها في مجال التسويق والعلاقات العامة أهل، مروة منير، مديرة العلاقات العامة والإعلامية بشركة هواتف المحمول "أوبو"، من الحصول على لقب الموظف الأكثر تميزًا لعام 2019، لقارة أفريقيا والشرق الأوسط، ضمن أفضل 7 موظفين متميزين على مستوى العالم، لتكون المصرية والعربية الوحيدة التي حازت على ذلك اللقب.

بدأت مروة العمل ضمن فريق شركة "أوبو"، منذ 10 أشهر، من ديسمبر الماضي، قائلة لـ"هُن"، اشتغلت في مكتب دبي، لأن كان عندنا إطلاق سلسلة هواتف "الرينو"، في الخليج بشكل عام، قعدت هناك فترة ورجعت تاني على القاهرة، لأني مديرة العلاقات العامة في مصر، وأطلقناه في مصر من قريب، وشركة أوبو موجودة في أكثر من 40 دولة في العالم، في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وفي مصر منذ عام 2015".

تعقد الإدارة العليا للشركة في جميع أفرعها على مستوى العالم بين الحين والآخر، اجتماعًا لاختيار الموظفين الأكثر تميزًا وتفانيًا في العمل، ليقع الاختيار على مروة بعد نجاحها في العديد من المهام الرئيسية التي وكلت إليها، إضافة لانفرادها في المجال التسويقي والإعلامي، متابعة: "الاختيار بيكون من خلال تحقيق نسبة كبيرة في المبيعات، إضافة إلى النتائج المذهلة التي يحققها الشخص والتي تؤثر على حركة البيع، بجانب تمكن الشخص من إقامة حملات ناجحة".

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حصلت مروة على درجة البكالوريوس من كلية الألسن، جامعة عين شمس، وبدأت في مجال العمل الصحفي لمدة 5 أعوام، حيث أُسند إليها مهام صفحات التكنولوجيا، إضافة إلى تقلدها مناصب إدارية مختلفة في وكالات علاقات عامة عالمية، إلى جانب إدارتها لشركة "one" الأمريكية، لأفرعها في مصر ودبي، لمدة 8 أعوام، وشركة "IMT"، والتي تولت إدارتها في مصر، كما تقلدت منصب المستشار الإعلامي لدى منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

سعادة كبيرة سيطرت على مروة فور وقع الاختيار عليها لتكن ضمن الموظفين الأكثر تميزًا في العالم لعام 2019، مستكملة: "حسيت أن تعبي له تأثير كبير، الشخص لما بيحس أن فيه تقدير لشغله بيبذل مجهود أكثر للتقدم وتحقيق المزيد من النجاحات".

"زملائي باركولي وفرحوا بيا وكان روحهم حلوة"، بتلك العبارات وصفت مروة ردود أفعال المقربين لها، حينما أُعلن القرار داخليًا في الشركة من الإدارة العُليا، متابعة:"مبسوطة أن قدرت يكون ليا بصمة في الشغل في أقل من 10 شهور، والكل أثنى على نجاحي وتفوقي".