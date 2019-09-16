"إيمان" تعتصم أمام مقر عمل زوجها لتوفير نفقة المدارس لأبنائها التوأم

لم تجد إيمان صبري، أم لـ3 أطفال توأم، سبيلًا لإجبار زوجها على دفع المصروفات الدراسية سوى الاعتصام أمام مقر عمله، لمساعدتها في الحصول على النفقات المدرسية لأبنائها، إضافة إلى مصروفات علاج ابنته التي تعاني من حمى روماتيزمية في القلب.

رفضت "إيمان"، أن تتخذ قرار انفصالها عن زوجها لحماية أبنائها وتوفير نفقاتهم التي تعجز عن توفيرها لعدم وجود فرصة عمل.

تقول أثناء حديثها لـ"هُن": "عندي 3 أطفال توأم 10 سنين أبوهم دخلهم مدارس خاصة كل طفل مصاريف مدرسته 4 آلاف جنيه في السنة غير مصاريف الكتب".

Advertisements

تحول زواجها إلى زواج على ورق فقط منذ 7 سنوات: "جوزي ساب البيت من زمان اخترت أني أفضل على ذمته علشان أحافظ على أولادي وأصون نفسي من كلام الناس أني ست مطلقة".

يرفض الزوج الذي يعمل أمين مخازن في شركة المقاولون العرب، سداد المصروفات المدرسية كل عام، وتضطر الزوجة للاعتصام أمام الشركة لإجباره على الدفع: "لا محاكم ولا أي حاجة بتجيب معاه نتيجة الوسيلة الوحيدة اللي بيخاف منها الفضائح في مكان الشغل".

ظلت لمدة عامين تجوب المحاكم لتوفير نفقة مدارس أطفالها بعد منعهم من دخول المدرسة لعدم سداد المصروفات: "بقالي سنتين في موضوع النفقة رغم أن زوجي ميسور الحال ويقدر يدفع، ورغم أني واخدة حكم محكمة بالدفع، رافض بيعاند فيا على حساب أولاده".

معاناة لم تجد لها "إيمان"، حلاً حتى الآن بعد اشتراط المدرسة عودة أطفالها بعد سداد المصروفات الدراسية وإلا الاعتصام أمام مقر عمله كوسيلة لإجباره على دفع المصروفات.