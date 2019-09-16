"مش شرط تنظيف الأذن".. استخدامات بديلة لأعواد القطن

كثيرًا ما حذر الأطباء من استخدام أعواد القطن المخصصة لتنظيف الأذن، نظرًا لضررها على الأذنين.

لكن، توجد بعض الاستخدامات البديلة لأعواد القطن بعيدًَا عن تنظيف الأذنين، عرضها موقع "سكاي نيوز".

تنظيف العين

يمكن استخدام أعواد القطن في تنظيف العين من مساحيق التجميل، عن طريق غمس طرف العود القطني في إزالة مساحيق التجميل مثل كحل العين أو المسكرة.

ويمكن أيضًا استخدام الأعواد القطنية في إزالة الزوائد الرطبة التي تتراكم في طرفي العينين.

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وضع طلاء الأظافر والحنة

استخدام الأعواد القطنية في رسم تصاميم جميلة على الأظافر باستخدام طلاء الأظافر، ويمكن استخدام الأعواد ذاتها لرسم الحناء على الجسم.

تجميل الرموش

يمكن استخدام الأعواد القطنية للحصول على رموش كثيفة وسميكة، وهذه الميزة لا توفرها الماسكرا التي تستخدم لهذا الغرض.

علاج الجروح

يمكن استخدام الأعواد القطنية في وضع الأدوية السائلة على الجروح، ويكون استخدامها مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من البثور الحساسة أو حب الشباب.

التعامل مع العلامات السوداء

يمكن للأعواد القطنية إخفاء العلامات السوداء في الوجه، لا سيما حول العينين، وذلك بعد غمرها بمسحوق أو مرهم مبيض، وتساعد الأعواد القطنية على إتمام تلك العملية بدقة كبيرة.