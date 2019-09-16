أشجار صناعية تحول الهواء الملوث لأكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تلوث الهواء، مشكلة خطيرة تؤثر على العديد من المدن في جميع أنحاء العالم، وتتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لذا ابتكر مجموعة من العلماء شجرة صناعية تحول الملوثات إلى أكسجين نظيف.

وفي تقرير نشره موقع "brightside"، فإن شركة مكسيكية ناشئة ابتكرت الشجرة الاصطناعية المسماة "BioUrban، لتحسين نوعية الهواء في مدينة مكسيكو، عن طريق امتصاص مركبات الملوثات مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين، والزفير وإعادة الأكسجين النقي إلى البيئة.

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وتستخدم الشجرة الصناعية أحد أنواع الطحالب المجهرية الدقيقة لتنفذ عملية التمثيل الضوئي، وتعمل على تنقية الهواء الملوث بكفاءة 99.7٪، حيث إن الشجرة المعدنية الواحدة تنتج أكسجين نقي بما يعادل 368 من الأشجار الطبيعية، وبالتالي توفر ما يكفي من الأكسجين النظيف لـ2850 شخصًا في اليوم.

وتجد المدن المكتظة بالسكان والتي تكافح بشدة تلوث الهواء أن الشجرة الصناعية هي الحل، في ظل أن الأشجار الطبيعية تأخذ الكثير من الوقت للنمو، إضافة إلى أن أشجار BioUrban ليس لها تأثير سلبي لأنها لا تنتج أي نفايات، وأنها تستخدم الطحالب الموجودة بالفعل في الطبيعة.

وفقا لـ"BiomiTech"، فإن "BioUrban" التي يبلغ طولها نحو 4 أمتار وعرضها ثلاثة أمتار، لا تحل محل الأشجار الطبيعية، لكنها تكملها في تنقية الهواء الملوث في الأماكن التي يصعب فيها زراعة الأشجار، إذ تم بالفعل تركيب الأشجار المعدنية في المكسيك وكولومبيا وبنما.