8 طرق بسيطة لإزالة الرمش من داخل العين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ تتعرض العين في كثير من الأحيان، لدخول أجسام غريبة فيها مثل الألياف والأتربة أو الحشرات الصغيرة، والرمال، فضلًا عن الرموش التي عادة ما تتساقط بداخلها، مسببة آلام، واحمرار العين، وافراز الدموع. لقراءة المزيد عن: 8 طرق بسيطة لإزالة الرمش من داخل العين.. اضغط هنـــــــا.

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