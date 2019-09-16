هنا الزاهد توضح سبب إعطاء شقيقتها فرح "البوكية".. "هي الأكبر"

على أنغام أغنية "يابنات يابنات"، أهدت الفنانة هنا الزاهد في حفل زفافها، باقة الورد، لشقيقتها "فرح"، في إشارة منها لإلتحاقها بها والزواج.

ونشرت هنا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عددًا من الصور التي تجمعها بشقيقتيها فرح ونور، من خلال جلسة التصوير اللاتي خضعن لها خلال حفل زفاف هنا، وأرفقت تعليقًَا على الصور قائلةً:"حياتي في صورة".

لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت مايقرب من 71 ألف تسجيل إعجاب، إضافة إلى مئات التعليقات التي تخطت الـ800 تعليق، وكان أبرزها: "كنتي أميرة والله ربنا يسعدك، ربنا مايحرمكوا من بعض أبدًا، عيلة كلها جينات قمر".

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فيما لفتت إحدى المتابعات خلال تعليقها قائلةً: "بس حساكي بتحبي فرح أكثر، وهي كمان اللي إديتيها البوكية"، لتبرر هنا في تعليقًا ردًا على المعجبة قائلةً:" هما الأثنين أغلى حاجة في حياتي، واديت فرح البوكية علشان هي الأكبر".

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم منذ أيام، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم، أحمد عز وكريم عبدالعزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبدالباقي، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسي، والناقد طارق الشناوي، وعمرو الليثي، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبد الحميد، والمنتج الفني هاني عبدالله، وكريم عفيفي.

وتألقت "هنا" بعدة إطلالات خلال الحفل، حيث ظهرت المرة الأولى بفستان أبيض لامع، منفوش قليلًا، من توقيع سامو هجرس، في حين تألقت في منتصف الحفل بآخر من الشيفون والجوبير.

كما تألق "فهمي" ببدلتين، بألوان الأبيض والأسود.