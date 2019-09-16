"يغني عن العديد من الأجهزة".. 5 مميزات لاستعمال "الهاند بلندر" في مطبخك

تبحث ربات البيوت عن أجهزة سريعة وعملية وآمنة، لطهي الطعام بسهولة، لتوفير الوقت والمجهود، حتى تتمكّن من تأدية المهام المنزلية الأخرى، والاعتناء بأسرهنّ، ومن بينها "الهاند بلندر"، الذي تفضله العديد من السيدات، بسبب مميزاته الكثيرة.

و"الهاند بلندر" عبارة عن "خلاط يدوي"، يمكن الإمساك به خلال تقطيع أو عصر الخضروات والفواكة المختلفة، ويتكون من:-

1- الجهاز الرئيسي (الموتور): هو القطعة الرئيسية والذي يخلط أو يفرم أي شيء في مكان إعداد الطعام، مثل استخدامه للشوربة في الحلة نفسها، ما يوفر مجهود ووقت ربة المنزل، إلى جانب تقليل "الحلل" أو الأوعية المستخدمة، وبالتالي توفير وقت الغسيل والتي تستخدم منفردة وكذلك مع باقي الملحقات.

2- مُحضر الطعام: الذي يؤدي العديد من الوظائف مثل تقطيع البطاطس على شكل صوابع أو شرائح شيبسي وتخريط الخضروات والفواكه مثل الخيار والجزر.

3- الخلاط: يأتي مع الهاند بلندر مع خلاط بوعاء مصنوع من خامات عالية الجودة به معيار لاستخدامه في وضع الخضروات أو الفاكهة المراد خلطها، أو لإعداد بعض العصائر السريعة.

4- مفرمة خضروات: تفرم أي خضروات مثل البصل والملوخية...إلخ.

5- مضرب بيض: لخفق البيض وأنواع الكريمات المختلفة.

6- هراسة البطاطس: يوجد ملحق آخر وهو لهرس البطاطس لتسهيل وإسراع عملية الهرس دون أن يؤدي إلى لُزوجة البطاطس.

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7- مطحنة التوابل: لطحن جميع أنواع التوابل، وتختلف هذه الملحقات من موديل لآخر حسب السعر، لأن لكل سيدة احتياجات مختلفة

وفيما يلي أبرز مميزات الهاند بليندر:-

1- صغير الحجم.

2- سهل الاستخدام

3- يُغني عن أجهزة كثيرة فهو يؤدي جميع الوظائف.

4- مُوفر في الوقت والمجهود.

5- أغلب مكوناته قابلة للغسيل في غسالة الأطباق.

ويوجد أنواع وماركات كثيرة في الأسواق ولكن أشهرها هو هاند بلندر براون، وهو أكثر تطورًا وبه العديد من الوظائف والتكنولوجيا الألمانية الحديثة مثل: الشفرة المتحركة لأعلى وأسفل لفرم أكثر دقة وسهولة، وكذلك طريقة التحكم بزر واحد يتحكم في جميع السرعات، إضافة إلى سمعته المعروفة.