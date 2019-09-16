"أعمل خير معملش دي حاجة تخصني".. رسالة غامضة ومشادة كلامية بين ريهام سعيد ومتابع

"واللي يقولك أنا جدع قوله وقت الشدة هتبان".. رسالة غامضة وجهتها الإعلامية ريهام سعيد، لمتابعيها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال صورة للفنان محمود عبد العزيز مرفقة بتعليق لمقوله شهيرة له خلال إحدى الأعمال الدرامية.

لقيت الصورة تفاعل كبير من المتابعين، وحصدت الصورة على ما يقرب من 9 آلاف إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، ودخلت "ريهام" في نقاش مع أحد المتابعين، حينما وجه لها سؤالا: "عندي سؤال هل هتعملي الخير اللي كنتي بتعمليه على التلفزيون بينك وبين ربنا ولا مش هتعمليه، أكيد مش هتعمليه أنتي كنتي بتعملي كدة علشان ده شغلك، مش علشان حاجة تانية، يعني وده اللي شهرك ومتدفعيش حاجة من جيبك كله من التبرعات والقناة اللي كنتي بتشتغلي فيها".

لترد علية ريهام في تعليق قائلةً:" ده شغلي؟، ليه هو مين بيعمل زيي، الحلقات كلها اللي نجحت وساهمت في نجاحي مكنتش خير طب ما أعمل برنامج منوعات زي الباقي، وبعدين أعمل خير معملش دي حاجة تخصني بيني وبين ربنا، أنا مش مذيعة خلاص ولا أنت نسيت؟".

أزمات ريهام سعيد

وبدأت أزمات الإعلامية ريهام سعيد منذ مرضها، وتغيبها عن الشاشة لفترة من الزمن، ووصفت منطقة مرضها بـ"مثلث الموت"، وذلك قبل أن تمثل للشفاء وتعود للشاشة من جديد، وتقدم برنامجها.

إلا أن الأزمات لم تتوقف، فتحدثت في إحدى حلقات برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"عبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.

فأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة: "عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني".

Advertisements

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

نيو لوك ريهام سعيد

وأطلّت "ريهام"، بشعر "بندقي" اللون طويل وانسيابي، بأنامل مصفف شعر المشاهير حمو محسن، في مقطع فيديو دون صوت لم تتجاوز مدته 30 ثانية، قائلة: "كن سعيدا.. ستعيش مرة واحدة فقط"، موجهة الشكر لمصفف الشعر ثم أغلقت التعليقات.

يأتي اللوك الجديد لريهام عقب ظهورها بشعر قصير بلون بني وبعض الخصلات الشقراء.

رضوى الشربيني تعلن إطلاق حملة لعلاج مرضى السمنة

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، مُقدمة برنامج "هي وبس" عبر قناة "سي بي سي سفرة"، أكدت أن الحلقات المُقبلة سوف تشهد العديد من المفاجآت من خلال إطلاق المبادرات والمسابقات.

وأوضحت أنها ستطلق مبادرة لمرضى السمنة، خلال حلقة يوم الخميس المُقبلة، مبينة أن البرنامج يتبنى علاج 30 سيدة لمُساعدتهن في اكتساب رشاقتهن من جديد، متابعة: "عاوزاكم تخسوا.. إنتي حلوة لكن لما تخسي هتبقى حلوة أكتر"، لافتة إلى إطلاق مبادرات أخرى، منها العناية بالبشرة والشعر.