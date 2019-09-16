للتخلص من الملل.. 4 نصائح لتجديد العلاقة بين الزوجين

يشعر بعض الأزواج بالملل وفتور المشاعر، مع مرور الوقت، نتيجة المسؤوليات وأعباء الحياة.

وللتغلب على ذلك وعودة الانجذاب إلى الشريك قدمت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة نصائح للأزواج كالتالي:

تبادل الهدايا

تساهم الهدايا في تجديد العلاقة بين الزوجين وإعادة ذكريات الماضي والشهور الأولى من الزواج.

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استعادة الرومانسية

مشاغل الحياة قد تغيب المشاعر الرومانسية بين الرجل والمرأة، لذلك لابد من تحقيق التوازن بين مسؤوليات الحياة والمشاعر الرومانسية التي تساعد على تجديد العلاقة بين الزوجين.

تجارب جديدة

خوض تجارب جديدة مع الشريك مثل القيام بمغامرة أو الذهاب في رحلة، فهذه الأجواء تساعد على استعادة المشاعر تجاه الشريك.

النشاطات المشتركة

أفضل ما يعيد العلاقة بين الزوجين هو ممارسة النشاطات المشتركة بينهما، لأن قضاء الزوجين أوقاتا ممتعة معا، يقرب المسافات بينهما.