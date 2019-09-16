"ياسمين" تطلب الخلع: "إتجوزني عشان أسدد ديونه"

رفعت المهندسة "ياسمين.ح" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها بـ"بعد جوازنا اكتشفت إنه عليه ديون بـ 450 ألف جنيه وعايز والدي يسددها عنده".

وقالت ياسمين لـ"الوطن"، إنها تعرفت على زوجها أثناء دراستها بالحرم الجامعي وكانت تجمعهم علاقه حب قبل الزواج استمرت عامين، وبعدها تقدم لخطبتها وكان والدها معترض في بداية الأمر ولكنها نجحت في إقناعه وخاصة أن والدها اقتنع به وأقر بأنه شخصية مكافحة ويعتمد عليها: "اتخطبنا سنة وجهزنا شقتنا وكان والدي بيساعدنا في أي حاجة ناقصة في البيت إلى أن حان معاد حفل الزفاف ولم يكن لديه ما يكفي لإقامة الحفل فطلب مني التأجيل ولكن والدي قدم لنا حفل زفافنا هدية منه لنا، فتزوجنا وبعد أول شهر من الزواج بدأ يظهر الوجه الأخر له، كان عايزني أطلب من والدي يفتحلنا شركة مقاولات وهو اللي يديرها، كان مفهمني أنه بيشتغل في شركة وطلع بيضحك عليا ومبيشتغلش، وحصلت بينا مشكلة وبعدها صالحته وقولت أكيد ميقصدش، وبدأ الطمع يبان في كل تصرفاته".

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وتابعت صاحبة الـ 26 عاما حديثها بأنها فوجئت بأن هناك دعاوى مقامة ضد زوجها تنوعت بين شيك بدون رصيد وإيصالات أمانة تبلغ قيمتها حوالي 450 ألف جنيه، وعندما واجهته كان رده عليها أنه أقترضهم لكي يتمكن من الزواج منها: "قالي أنتي السبب أمال كنت هتجوزك منين، وقالي خلي والدك يدفعهم على ما ألاقي شغل وأردهم ليه، وعندما أخبرته أن والدي لن يوافق على ذلك وخاصة أنه كان معترض على زواجهم، اتخانق معايا وسابلي البيت ومعرفش راح فين، ورجع بعد أسبوع وفضل مخاصمني وجت والدته عندنا واتكلمت معايا وقالتي أنتي لازم تساعدي جوزك وتقفي جنبه في محنته، الزوجة لازم تكون ملاذ زوجها في وقت الشدة، وطلبت مني أبيع ذهبي مع العلم أنه مجبليش شبكة وأنا اللي كنت سالفة حقها من صحبتي عشان بابا يوافق، وبعت الذهب وادتهوله يسد منه، معرفش عمل بيه ايه، ورجع جدد الطلب وبعت لوالدي على فلوس ولما رفض يساعده، قلب عليا وطردني من البيت عشان غلطته إن طلب فلوس من والدي قالي روحي أقعدي جنبه وخليه ينفعك".

وأضافت ياسمين أنها لم تكن تتوقع رد الفعل هذا، وكانت في حالة من الذهول وخاصة بعد أن قال لها زوجها إنه لم يتزوجها سوى لتسديد ديونه وأنها بلا فائدة: "قالي هو أنا متجوزك عشان جمال عيونك يعني، الطبيعي الست تقف جنب جوزها والأول والآخر الفلوس دي هتبقى حقك هتفرق بقا تخديها حالا ولا بعدين".

فقررت ياسمين طلب الطلاق الذي واجهه زوجها بالرفض ولم يكتفي بهذا بل طلب منها مبلغ مالي مقابل أن يطلقها، فرفعت ياسمين ضده دعوى خلع حملت رقم 1121 لسنة 2019 ومازالت تنظر أمام المحكمة.