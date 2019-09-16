6 حيل ديكورية لاستغلال عمود منتصف الصالة.. وإليك خطورة إزالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تمثل عادة الأعمدة الخرسانية التي تتواجد بمنتصف المنزل عائقًا في التصاميم الداخلية المختلفة للديكورات، فهي من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثير، خاصة في المساحات الصغيرة.

والبعض قد يستطيع استغلالها وإخفائها بحيل ديكورية، بينما يُهملها الآخر، أو حتى يفكر في كيفية إزالتها والتخلص منها.

والأعمدة الخرسانية تفرض تصميمات وتقسميات معينة للمنزل، بحسب ما يقول أحمد السيد المهندس المدني، مضيفًا أنه في كثير من الأحيان تصبح تلك الأعمدة عائقًا، لأنه يوحي بضيق المساحة، ما يجعل من الضروري اختيار ديكور وأثاث مع ألوان معينة مناسبة لهذا الشكل.

وعن إمكانية إزالته؛ أكد "السيد" لـ"الخليج 365"، أنه يجب الاستعانة باستشاري (مهندس مدني)، لمُعاينة وفحص الموقع وتحديد نسبة تأثيره على المبنى، موضحًا أنه في أغلب الأحيان لا يمكن إزالته، لأنه "بيشيل" حمل الأسقف ويُعد جزءًا من الهيكل الذي يحمل المبنى، فإذا صب السقف فلا ينصح نهائيًا بإزالته، ويفضل اتخاذ قرار إلغاء الأعمدة قبل صب الأسقف.

وعن أسباب وجود العمود منتصف الصالة، يوضح: مكان العمود بيتم تحديده بعد حساب live load وهو الأحمال المتحركة كالأشخاص والأثاث، وdead load وهو وزن البلاطة والكمرة وهو الحمل الثابت، يتم جمعهما ثم على أساسه يتم تحديد مكان العمود لتقليل الـmoment، وهو الانحناء".

استغلال الأعمدة التي تتوسط الصالة بالحيل الديكورية

وتقول مهندسة الديكور خلود الأصيلي لـ"الخليج 365"، إن الديكور يلعب دورًا قويًا في تشكيل مظهر الشقة، لذا يمكننا بسهولة استخدام بعض الحيل الديكور البسيطة لتعطي إحساسًا بالعمق والفراغ واتساع المساحة، وذلك بوضع لمسات فنية على تلك العواميد، وهي كالتالي:

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1- مكتبة التلفزيون

العمود الذي يقلقك وجوده في الصالة يمكنك بخطوات بسيطة تحويله بتصميم عصري إلى ما يسمى بمكتبة التلفزيون حيث الخزائن التي يمكن أن تحفظ فيها بعض الأشياء الخاصة بغرف المعيشة من كتب أو أفلام وغيرها من القطع الفنية أو التي تحمل الذكريات.

2- أرفق للكتب

بناء أرفف وخزانة حول العامود لتكون متاحة ومستغلة من جميع الجهات، اجعلها مكتبة.

3- ضمه للمطبخ

في حالة وجود مساحة واسعة ويوجد مطبخ مفتوح (open kitchen)، من بين تلك اللمسات العصرية التي ذكرناها سابقًا يعتبر تحويل العمود بحيث يظهر وكأنه جزء من المطبخ" الأسهل والأنسب على الإطلاق، وذلك بإحاطته بـترابيزة ومقاعد ذات تصميم مودرن.

4- وحدة إضاءة مميز

يمكنك المزج بين القيمة الوظيفية والجمالية في آن واحد، عن طريق وضع وحدة إضاءة مميزة على العمود، وذلك بلمسات هندسية عصرية، دون تزاحم للتفاصيل أو تعدد للألوان.

5- تجزئة المساحة

يمكنك استغلال المساحات المفتوحة واستخدام الأعمدة للفصل بين الغرف، وذلك بمواد خشبية أو معدنية.

6- صنع مدفأة

بإمكانك استغلال الجزء السفلي من العمود في تصميم مدفأة كديكور رائع يزيد من رقي وفخامة المنزل.