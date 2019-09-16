"رجعت شباب".. أحلام في إطلالة رسمية بـ105 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج "the voice"، بإطلالة شبابية إذ ارتدت بذلة رسمية كاروه، بدرجات اللون الرمادي مع قميص كلاسيك باللون الأبيض، مزين بأنماط منقطة ومخططة باللون الأسود والرمادي، وحرصت علي ربطه عند منطقة الخصر.

وأكملت إطلالاتها بتنسيق جاكيت طويل بنفس لون وقماش البنطلون، ووصل ثمن بذلة أحلام 6,382 دولار بما يعادل نحو 105 آلاف جنيه مصري، بتوقيع دار الأزياء الإيطالية إيرمانو شيرفينو.

واعتمدت أحلام عقد الماس ضخم باللون الفضي، وصندل ميتاليك ذو كعب عالي.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع، مع غرة منسدلة على الجانبين بتمويجه خفيفة، واعتمدت تطبيق مكياج قوي بدرجات اللون البينك، وركزت على رسمة العين باستخدام الألوان الدخانية.