3 خطوات تخفي حبوب الوجه خلال يوم واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:48 مساءً - تشكّل حبوب الوجه عائقاً رئيسياً أمام جمال المرأة، إذ تفسد البثور الصغيرة في الوجه إطلاة المرأة وتشكّل عاملاً سلبياً يحبط النساء ويزعزع ثقتهنّ، لذا يبحثن بشكل دائم ومستمر عن علاج جذري لحب الشباب

بعيداً عن إخفائها بالمكياج إذ لا تنجح هذه الحيلة طوال الوقت .

علاج حب الشباب بشكل سريع يتطلب القيام بثلاث خطوات أساسية، جميعها سهلة ومتاحة في المنزل.

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إليكِ ثلاث خطوات بسيطة تخفي حبوب الوجه بين ليلة وضحاها:

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الخطوة الأولى: مزيج زيت شجرة الشاي و جل الصبار

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للجراثيم والفطريات تساعد على تهدئة الالتهابات الناتجة عن البثور. جل الصبار معروف بخصائصه المهدئة التي تقلل من ظهور البثور وتعزز نمو الخلايا الجديدة.

مزيج زيت شجرة الشاي والصبار يعمل كوصفة مزدوجة وفعالة لمعالجة البكتيريا.

أولاً ، اغسلي وجهكِ بغسول وجه مضاد للبثور. ثم ضعي المزيج باستخدام كرة قطن نظيفة على مكان الحبوب. كرري نفس الوصفة ٣ مرات في اليوم.

اتّبعي هذه الخطوات لاسترجاع شبابِك



الخطوة الثانية: معجون الأسنان

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تساعد المكونات الموجودة في معجون الأسنان في قتل البكتيريا المسببة للحبوب.

اغسلي وجهكِ بغسول مضاد للبثور، ثم طبقي معجون الأسنان لتغطية المنطقة المصابة قبل النوم، ثم قومي بغسله في الصباح.



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الخطوة الثالثة: مصحح عيوب الوجه





بعد الخطوتين السابقتين ستلاحظين تلاشي جزء كبير من الحبوب، لكن ربما تبقى بعض الأثار، هنا عليك استخدام مصحح عيوب البشرة باللون الأخضر أو البنفسجي لاخفاء اثار الحبوب، مع تكرار نفس الروتين حتى تختفي الحبوب تماما.

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