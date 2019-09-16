علاجات منزلية لتكثيف فراغات الشعر الأمامية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 03:48 مساءً - تعاني بعض الفتيات من الشعر الخفيف أو بعض الفراغات الأمامية في مقدّمة الرأس، ما يظهرهنّ أنهنّ على بداية صلع، ما يؤثر سلباً على إطلالاتهنّ الجمالية.

والصلع بالمعنى الحرفي له شائعاً بين الذكور ، إلا أن عددًا محدوداً من النساء قد يصابون بهذه المشكلة المحرجة و التي تظهر في البداية على شكل فراغات في مقدمة الشعر.

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ما هي أسباب الصلع؟

تلعب الوراثة والهرمونات دورًا رئيسيًا في مشكلة الصلع وفقدان الشعر بشكل عام، لكن هناك مجموعة أخرى من الأسباب يجب أخذها في الاعتبار.

1. شيخوخة

2. الخلل الهرموني

3. التهابات فروة الرأس

4. نقص الحديد

5. نقص البروتين

6. الحالات الطبية أو الأمراض التي تسبب تساقط الشعر

7. الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي

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علاجات منزلية فعالة للصلع

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1- زيت الخروع

التدليك المتكرر بزيت الخروع يحفز جذور الشعر عن طريق تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، كما أنه يغذي البصيلات بالدهون الصحية التي تمنع القشرة المسببة لتساقط الشعر.

طريقة الاستخدام

قومي بتسخين 5 ملاعق من زيت الخروع، ثم ضعيه على فروة رأسكِ ومقدمة الرأس ويترك حتى صباح اليوم التالي.

كرري هذه الوصفة 3-4 مرات في الأسبوع.

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2- خل التفاح

يعمل خل التفاح على استعادة توازن درجة الحموضة في فروة الرأس و القضاء على أي ميكروبات تعوق نمو الشعر بشكل طبيعي. كما أنه يحفز الدورة الدموية ويمنع تساقط الشعر.

المكونات:

1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح

كوب من الماء

يُخفف خل التفاح بالماء، ويستخدم لشطف شعركِ بعد الشامبو.

قومي بتدليك فروة الرأس لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم يُشطف بالماء الفاتر مرة أخرى.

كرري هذا مرتين في الأسبوع.

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3- عصير البصل

يعمل البصل على تجديد جذور الشعر بفضل احتوائه على مركب الكبريت، وعند مزجه بالعسل ، فإنه يعمل بشكل رائع على علاج التساقط وتكثيف الشعر.

المكونات:

بصلة متوسطة الحجم

ملعقة كبيرة من العسل

كرة قطن

يُعصر البصل ثم يخلط بالعسل جيداً.

باستخدام كرة القطن، ضعي الخليط على فروة الرأس واتركيه لمدة 20-30 دقيقة. اغسلي فروة رأسكِ جيداً بالشامبو.

للحصول على أفضل نتائج ، كرري هذا الروتين مرتين في الأسبوع.

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