نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورًا من تعميد طفلتها "ليا"، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. وكتبت "نانسي"، معلقة: "لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. أنت بسمة حياة الماما والبابا وأخواتك". Advertisements وكانت نانسي، احتفلت بتعميد ابنتها أمس الأحد، ونشرت صورة عائلية تجمعها ببناتها الثلاث وزوجها فادي الهاشم. وظهرت نانسي حاملة طفلتها الصغرى "ليا" وأمامها "تورتة" عيد ميلادها الأول، وكتبت نانسي معلقة على الصورة: "بارك الله في ملاكنا ليا".

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها: "من قلبي عم بصلي.. أنتي بسمة حياتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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