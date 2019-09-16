محمد إمام عن مفاجئة زوجته له بمناسبة عيد ميلاده: "اتسرعت لما دخلت البيت"

شارك الفنان محمد إمام جمهوره، بصورة من احتفاله بعيد ميلاده، وسط مجموعة كبيرة من أصدقاءه، وذلك عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأظهرت الصورة الفنان، مع زوجته، ومجوعة من الفنانين أبرزهم: "الفنان أشرف عبد الباقي، أحمد رزق، محمود البزاوي، وشيكو وهشام ماجد، والفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان".

وعلق محمد إمام عليها قائلا: "مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي، وعزمت كل الناس اللي بحبهم من قلبي".

Advertisements

وتابع: "أنا حقيقي مكنتش أعرف ومش بس تفاجأت، أنا اتسرعت!، تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".

يذكر إن "إمام" احتفل العام الماضي، بزواجه من نوران إيهاب، وأحيا النجم عمرو دياب حفل الزفاف بالساحل الشمالي، وسط حضور الأصدقاء والمقربين، أبرزهم الفنانة دينا الشربيني والإعلامية إسعاد يونس، بالإضافة إلى أحمد السعدني وياسمين عبد العزيز وأحمد حلمي وأحمد فهمي وهنا زاهد.