سهلة وغير مُكلفة.. طريقة عمل محشي البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة محشي البطاطس على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: كيلو بطاطس (متوسطة الحجم) 150 جرام من اللحم مفروم 1 حبة بصل (متوسط الحجم، مفروم) 2 ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة من سبع بهارات ملعقة كبيرة دبس الرمان ملعقة كبيرة (ممزوج بملعقة كبيرة ماء ساخن) معجون الطماطم 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي 2 كوب زيت (للقلي) Advertisements 2 كوب مياه 10 فصوص (ثوم مقشر) طريقة التحضير: 1- قشّري البطاطس وأفرغيها بواسطة المنقار الخاص بالكوسا، احرصي على عدم إحداث الثقوب. 2- حمّي زيت القلي في قدر عميق وقلّي البطاطس حتى يشقرّ لونها ثمّ اتركيها جانباً على محارم ورقيّة حتى تبرد. 3- في مقلاة، حمّي ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وقليّ البصلة المفرومة حتى تذبل. 4- أضيفي اللحم المفروم مع ملعقة صغيرة من الملح والسبع بهارات، اسكبي دبس الرمان وحرّكي جيداً حتى ينضج اللحم. 5- احشي حبّات البطاطس بمزيج اللحم ثمّ ضعي في كلّ رأس فصّ ثوم. 6- ضعي البطاطس المحشوّة في صينية فرن مع الزيت النباتي المتبقي. 7- اسكبي الماء ثمّ أضيفي معجون الطماطم. 8- نكّهي بملعقة صغيرة من الملح ثمّ ضعي الصينية على نار متوسطة حتى تغلي. 9- غلّفي الصينية بورقة قصدير واتركيها مجدداً على النار لـ20 دقيقة أو حتى تثخن الصلصة قليلاً ثمّ قدّمي الطبق ساخناً.

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