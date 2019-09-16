عطور فخمة برائحة الفانيليا الدافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - رائحة الفانيليا، تُعتبَر من أكثر الروائح التي تبث نفحات أنثوية تحيط اطلالة السيدة بهالة من العبق الدافئ والمثير في آن واحد. ورغم أن نغمات الفانيليا قويّة، فهي تدخل في تركيبة عطور الصيف والشتاء على حد سواء، إنما بكميات مختلفة تناسب الموسم وأجواءه.

إليكِ مجموعة من العطور الفخمة التي تحتوي على نفحات الفانيليا الدافئة:



1- Christian Dior Hypnotic Poison

Christian Dior Hypnotic Poison



عطر شرقي غنيّ بخلاصة الفانيليا أصدرته دار ديور عام 1998 وهو غني بمقدمة من نغمات المشمش والبرقوق وجوز الهند. أما قلب العطر فيتكوّن من مسك الروم والياسمين وزنابق الوادي والورد وأخشاب الورد البرازيلي والكراوية، فيما تغتني قاعدته بروائح خشب الصندل واللوز والفانيليا والمسك.



2- Black Opium Yves Saint Laurent

Black Opium Yves Saint Laurent



من أكثر العطور التي حصدت إعجاب السيدات خاصة اللواتي يبحثن عن إطلالة غامضة ومثيرة. يتألف العطر الذي أطلقته الدار عام 2014 من مقدمة برائحة الفلفل الوردي وبراعم البرتقال والكمثري، وقلب تفوح منه روائح القهوة والياسمين واللوز المر والعرق سوس. أما قاعدة العطر فتغتني بنفحات الفانيليا والباتشولي وأخشاب الأرز وأخشاب الكشمير.



3- Tom Ford Tobacco Vanille

Tom Ford Tobacco Vanille



كما يدلّ الاسم، هو عطر غنيّ بنفحات الفانيليا العطرة. أطلقت دار توم فورد هذا العطر عام 2007 وهو مخصّص للرجال والنساء معاً. يتألف من مقدمة من خلاصة أوراق التبغ ورائحة التوابل وقلب غنيّ بعطر التونكا وبراعم التبغ والفانيليا والكاكاو. أما القاعدة فتتكوّن من فواكه مجففة وأخشاب شرقية.

Advertisements



4- Dolce&Gabbana The One

Dolce&Gabbana The One



أطلقت دار دولتشي أند غابانا عطر ذو وان عام 2006 وهو عطر شرقي- زهري. تأتي مقدمة العطر غنيّة بروائح الليتشي واليوسفي والخوخ والبرغاموت. أما القلب فتفوح منه روائح الزنبق والبرقوق والياسمين وزنابق الوادي، فيما تتكوّن قاعدته من العنبر والمسك والفانيليا ونجيل الهند.



5- Jo Malone Vanilla&Anise Cologne Spray

Jo Malone Vanilla&Anise Cologne Spray



هو عطر زهري-فواكه-جورماند للرجال والنساء معاً. أطلقت علامة جو مالون هذا العطر عام 2009، وهو مؤلف من مقدمة بروائح البرغاموت وزهر البرتقال والشمر، فيما تفوح من قلبه نفحات الأوركيد والياسمين والقرنفل وتتكوّن قاعدته من العنبر والفانيليا والتونكا ونجيل الهند.

إقرئي أيضاً

أفضل العطور الرجالية .. قائمة جذابة وعصرية

أجمل العطور لشتاء 2020... ستجعلك تفيضين أنوثة

عطور فخمة بروائح دافئة تناسب الشتاء