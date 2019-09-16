ماسك زيت جوز الهند للشعر الجاف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تساعد في ترطيب الشعر وتغذيته بالإضافة إلى خصائص مضادة للبكتيريا، تعالج مشاكل فروة الرأس، وتحميها من الأمراض والمشكلات التي تهدّد صحّتها. ومن فوائد زيت جوز الهند أيضاً، قدرته على تعزيز نموّ الشعر بشكل أسرع وحمايته من التقصّف والتساقط.



في ما يأتي، أفضل أنواع ماسكات زيت جوز الهند للشعر الجاف:



1. زيت جوز الهند والأفوكادو

زيت جوز الهند والأفوكادو



لتحضير هذا الماسك أنت بحاجة إلى حبة أفوكادو ناضجة وفنجان من زيت جوز الهند. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على شعرك. وزّعي المزيج على كامل الشعر مع تدليك فروة الرأس جيداً. اتركي الشعر منقوعاً لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.



2. زيت جوز الهند واللبن

زيت جوز الهند واللبن



يحتوي اللبن على بروتينات تساعد في تغذية الشعر ونموّه. ضعي في الخلاط الكهربائي فنجاناً من زيت جوز الهند وأضيفي إليه ملعقة من بودرة اللبن واتركي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس. ضعي المزيج على فروة رأسك وافركيها جيداً ثم مشّطي شعرك من الجذور حتى الأطراف واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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3. زيت جوز الهند والعسل

زيت جوز الهند والعسل



في وعاء نظيف وجاف، ضعي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتين من العسل الطبيعي واخلطيهما جيداً ثم وزّعي المزيج على خصلات شعرك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.



4. زيت جوز الهند والموز

زيت جوز الهند والموز



لتحضير هذا الماسك أنت بحاجة إلى موزة ناضجة ونصف فنجان من زيت جوز الهند. اهرسي الموزة وأضيفي إليها كمية الزيت وامزجيهما جيداً. ضعي المزيج على أطراف الشعر ثم غطي شعرك بالكامل بقبعة بلاستيكية لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.



5. زيت جوز الهند وخل التفاح

زيت جوز الهند وخل التفاح



لتحضير هذا الماسك أنت بحاجة إلى فنجان من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من خل التفاح. امزجي المكوّنين جيداً وضعي المزيج على كامل الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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