ياسمين صبري تختار الأصفر.. ومن غيرها من النجمات اعتمدن هذا اللون الجريء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - الأصفر دخل الموضة الموسم الماضي وقد شاهدناه على مختلف تصميمات الأزياء، الرسمية منها والكاجوال على حد سواء، وبعض النساء عشقن هذا اللون ودرجاته المتنوعة، وبعضهنّ الآخر خشين منه على اعتبار أنه لون جريء وصاخب، لكن وكما يبدو، فإنّ النجمات العربيات من المعجبات بالأصفر، ولا سيّما على الاطلالات الرسمية، وفي فساتين السهرة، حيث إنهنّ اعتمدن هذا اللون في الكثير من المناسبات مؤخرًا، وآخرهن كانت ياسمين صبري، وإليكِ التفاصيل.



ياسمين صبري في فستان أصفر من أنطوان القارح

ياسمين صبري في فستان أصفر من أنطوان قارح





من المعروف عن ياسمين صبري خياراتها الجريئة واللافتة على السجادة الحمراء، وهذه هي ليست المرة الأولى التي تختار فيها الأصفر في المناسبات الرسمية المسائية، لكنّ هذه الاطلالة بدت جريئة ولافتة في فستان بتصميم غريب من أنطوان القارح Antoine Kareh، فيه أكثر من نوع قماش وبقصة الكتف الواحدة، وقد اعتمدت معه تسريحة شعر مرفوعة مع وردة على الجانب، وأكملت الاطلالة بشنطة يد براقة باللون الفضي، ومجوهرات ماسية ناعمة.





نجمات عربيات يخترن الأصفر

النجمات العربيات بالأصفر



كما ذكرنا، فإنّ ياسمين صبري لم تكن النجمة الوحيدة التي اعتمدت الأصفر مؤخرًا، بل شاهدنا أيضًا كلًّا من إيمي سمير غانم التي اختارته على فستان بقصة الأوف شولدرز، وأيضًا نسرين طافش التي اختارته على فستان مبتكر من جورج شقرا Georges Chakra، وفاليري أبو شقرا التي اعتمدته على فستان بتصميم شبابي مزين بالكشكش، ونجوى كرم التي اعتمدته على اطلالة فاخرة.



وأنتِ هل تمتلكين الجرأة الكافية لاعتماد اللون الأصفر على فساتين السهرة؟