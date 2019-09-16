كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - نور العتيبي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، تهتم بالجمال والفن والسفر، نُشرت لها مقاطع فيديو كثيرة، تظهر فيها تتحدى، أو تقلِّد في "تيك توك".

أزياء بسيطة على طريقة نور العتيبي



وتتميز نور باطلالاتها الرياضية البسيطة، والعربية الأنيقة، لذا يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا رائعة لاطلالات يومية جميلة.

أزياء بسيطة على طريقة نور العتيبي



فقد ارتدت بنطالًا وبلوزةً باللون الأسود بطبعات ملوَّنة من علامة أديداس، كما تأنقت ببنطال أسود، وجاكيت مميز باللون الأصفر منقوش بالزهري والبرتقالي والأخضر، وأطلت ببلوزة بيضاء، وبنطال كحلي واسع بخطوط بيضاء عريضة، ونسَّقت جلابيةً بيضاء مخططة بالأسود، وبنطالًا أبيضَ، وحذاءً رياضيًّا، واختارت بنطالًا أصفرَ واسعًا مع بلوزة سوداء، وتجمَّلت بقفطان أبيض بوشاح وحزام ذهبي، وتزيَّنت بفستان طويل بقبعة باللون الأحمر، وارتدت عباءة سوداء، ونسَّقت معها حقيبة خصر، وظهرت ببنطالٍ وبلوزةٍ رياضيين باللون الأحمر، وارتدت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود، مع حذاء رياضي أبيض، وطهرت ببلوفر أصفر مزيَّن بالأسود والأبيض، مع بنطال أسود، وحذاء رياضي ملوَّن.

أزياء بسيطة على طريقة نور العتيبي

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