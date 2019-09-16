ملابس من وحي الأجواء الاستوائية المنعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - في شهر أغسطس/ آب، لن تجدي أفضل من النفحات الاستوائية التي انعكست على أزياء هذا الموسم خياراً لإطلالاتك. اختاري أزياء تزيّنها الورود والفاكهة.. وتنعشها لوحة ألوان مشرقة تزيد من وهج حضورك.

رحلة في الطبيعة الخلابة Mother Nature

تنسيق وإعداد: ساره كيروز

تصوير: جهاد حجيلي

مكياج وشعر: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Moschino, B2, MG (Jeans Couture)- Louboutin, Sophia’s Bun

مكان التصوير: Madalena



سترة من MG. السعر 500$

سروال من Elisabetta Franchi. السعر 373$



فستان من B2 من Jeans Couture. السعر 547$ الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف Advertisements



سروال باللون الزهري. السعر 506$

قيمص مطبّع. السعر 506$

كلاهما من Elisabetta Franchi

توربان من Sophia’s Bun. السعر 30$

حذاء من Louboutin. السعر 3790$



جمبسوت من Patrizia Pepe من Jeans Couture. السعر 798$



فستان من Moschino. السعر 279$

إكسسوارات للرقبة من Sophia’s Bun. السعر 150$



فستان من B2 من Jeans Couture. السعر 689$



قميص باللون الكرزي. السعر 287$

سروال باللون الأبيض. السعر 547$

كلاهما من Elisabetta Franchi من Jeans Couture



توربان من Sophia’s Bun. السعر 30$

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