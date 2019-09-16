5 أنواع من الملابس لا غنى عنها في خزانة الرجل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - لكل منا قطعة معينة في ملابسه لا يمكنه الاستغناء عنها في خزانته الشخصية، قد تكون جينز أو تيشرت أو حذاء، ولكن بصفة عامة هناك 5 أنواع من الملابس لا يمكن للرجال الاستغناء عنها.
ملابس لا غنى عنها في خزانة الرجل
من أهم هذه الملابس هو الجينز الذي يعد قطعة لا غنى عنها، ويمكنك تنسيقه مع الملابس المختلفة ومع كل أنواع الأحذية.
ويعد التيشرت الأبيض أيضاً قطعة لا غنى عنها، ويتناسب مع كل أنواع البنطال أو الشورت، ويمكنك ارتداؤه أسفل الجواكت أو القمصان أو بمفرده.
أزياء عصرية وشبابية من وحي عبد العزيز الويس
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