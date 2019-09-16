عبايات ملونة لمشاويركِ النهارية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - باارغم من جمال وأناقة اللون الأسود في موديلات العبايات، إلا أنّ التجديد بمظهركِ دائمًا مطلوب، لتبدي أنيقة ومختلفة، وتتركي انطباعًا جيدًا لدى المحيطين بكِ، وأيضًا سوف تشعرين أفضل كلما ظهرتِ أجمل ومتغيّرة دائمًا بمظهرِك.



والأمر لن يقتصر فقط على المناسبات، فعبايات الخروج الفاتحة والملونة سوف تبدين بها أكثر شبابًا وجمالًا، فضلًا عن أنّ الدرجات الفاتحة بشكل عام من الصيحات الأساسية بعالم الموضة لهذا العام.



عبايات خروج بسيطة مع اكسسوارات الأزرار

عبايات خروج بسيطة مع اكسسوارات الأزرار





أبسط خيار يمكنكِ اعتماده في عبايات الخروج، هو اختيار تصميم بسيط من دون أيّ تطريزات، ليسهل عليكِ تنسيقه بعد ذلك مع باقي القطع والاكسسوارات لديكِ، وبلون موحد أيضًا، كهذه العبايه الزرقاء من Hessa El falasi حصة الفلاسي، مع اكسسوار من الأزرار كبيرة الحجم البيضاء على منطقة الخصر، نسقي معها دائمًا أيّ اكسسوار باللون الابيض، مع حجاب أنيق باللون الأبيض أو إحدى درجات النود.

عبايات سومون مع أكمام الشراشيب

عباية مع شراشيب



لفتنا هذا الموديل من مودانيسا Modanisa للعبايه باللون السومون بسيطة وناعمة، مقفولة بلمسة مائلة قليلًا، مع حزام الخصر، وتطريزات من الشراشيب على الأكمام للمسة شبابية، تناسب أكثر المراهقات.





عبايات خروج بخامات الكتان المريحة

عبايه من خامة الكتان





بالطبع نعرف مدى نعومة ملمس الكتان على أجسادنا، لهذا فهي واحدة من الخامات الأفضل للعبايات بمشاويرنا النهارية، مع رسومات فلكلورية على الجزء السفلي للعبايه، مثل هذا التصميم من كتان عبايه Kettan Abayasتناسب صاحبات الشخصيات المرحة وغير المتكلفة.

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عبايات باللون الرمادي الثلجي مع الجيوب الكبيرة

عباية باللون الرمادي



من التصميمات المفضلة بعبايات الخروج، هي التي تحتوي على جيوب كبيرة، حتى تتحركي ببساطة وسهولة مع وضع الإغراض البسيطة كهاتفكِ في هذه الجيوب، من دون الحاجة لحمل شنطة، بخاصة مع المشاوير العاجلة، كهذا الموديل من كونفرتس Converts Abaya.

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