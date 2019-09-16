للمحجبات: موديلات ملابس كاجوال لخريف 2019 تناسبكِ من أشهر الماركات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - أزياء خريف 2019 هذا العام بدأت بالظهور على الساحة مع انخفاض درجات الحرارة في بعض الدول الأجنبية، وبالرغم من أنّ هذا الموسم لم يدق أبوابنا بعد، لكن لا يعني ذلك ألا نشاهد أكثر الموديلات أناقة، وصيحات الموضة العصرية، تحديدًا للفتيات المحجبات اللاتي يبحثن بعناية بين الماركات العالمية، عن الموديلات المحتشمة التي تناسبهن، بخاصة الاطلالات اليومية للقطع الكاجوال.

وفي "الخليج 365.نت" نعلم هذه النقطة جيدًا، لهذا سنحاول مساعدتكِ هذا اليوم بتقديم ملابس كاجوال لخريف 2019 تناسبكِ من أشهر الماركات.





المعاطف الجلد الطويلة لاطلالة مريحة وجريئة

المعاطف الجلد الطويلة لاطلالة مريحة وجريئة





من التصميمات البسيطة والسهلة التي يمكنكِ اختيارها من موضة خريف 2019 لاطلالتكِ الكاجوال، هي المعاطف الجلد الطويلة، التي تناسب اطلالتكِ السريعة، وتمنحكِ لوك جريئًا وقويًّا، سوف يناسبكِ المعطف الطويل الأسود من مجموعة Joseph جوزيف، نسقيه مع البناطيل السوداء، الجينز أو حتى الجلد، وسنيكرز ضخم، وحجاب بسيط لا سيّما باللون الأبيض، أو الرمادي الثلجي، لاطلالة خريفية من الدرجة الأولى.





البدل الكاجوال خيار ذكي من المحجبات





نتوقع أن تهيمن موضة هذا الستايل من البدل، لخريف هذا الموسم، كالستايل الذي شاهدناه بعروض دور أزياء Louis Vuitton لويس فيتون، للبدلة الواسعة باللون الأزرق، مع حزام الخصر العريض البارز.

من الممكن للصبيّة المحجبة اعتماده بكل بساطة من دون أيّ تعديل أو تنسيق، فقط اختاري حجاب شيفون أو قطنيًّا بسيطًا باللون الأزرق الفاتح لاطلالة محايدة، أو يمكنكِ اللجوء للأبيض.



إطلالات كاجوال مع لمسة كلاسيكية لمظهر مترف

إطلالات كاجوال مع لمسة كلاسيكية لمظهر مترف





حتى باطلالتكِ الكاجوال اليومية البسيطة، يمكن أن تضيفي لها لمسة من الترف، كأن ترتدي بليزر كلاسيكيًّا مع بنطلون كاجوال واسع، كالذي شاهدناه بعروض Giambattista Valli غامبتيستا فالي.

وهذا الستايل يناسب يومًا طويلًا ستقضينه بالكامل خارج البيت، وتظلين محتفظة بأناقتِك.





التنانير المكسرة مازالت موضة

التنانير المكسرة مازالت موضة



مازالت موضة التنانير البليسيه المكسرة موضة مستمرة معنا إلى خريف 2019، اختاريها بألوان دافئة، كالتنورة من دور أزياء Beautiful People، مع البلوزات الطويلة، أو حتى نسقيها مع الجاكيت الجينز، أو معاطف الترينش بحسب ذوقِك.

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