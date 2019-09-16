"سعرات حرارية أقل".. روشتة "حلويات دايت" تناسب الحمية الغذائية

مع قرار إتباع حمية غذائية، للوصول للوزن المثالي، يضعف الكثيرون أمام "الحلوى" ذات السكر والسعرات الحرارية العالية، ما يتسبب في فشل "الدايت".

وفيما يلي 3 طرق لتحضير "حلوى لا تزيد الوزن" ذات سعرات حرارية قليلة، وفقا لما ذكرته أخصائية التغذية ريهام شاكر، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج "هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي سفرة:

تفاح بالشوفان

المقادير

- تفاحتان.

- نصف كوب من الشوفان.

- ملعقة من زيت الزيتون.

- ملعقة صغيرة من القرفة.

- 3 ملاعق من سكر بني.

- فانيليا.

-خل تفاح.

طريقة التحضير

1- أزيلي قلب التفاح باستخدام المقوار.

2- اخلطي الشوفان مع القرفة وزيت الزيتون والفانيليا والسكر البني.

3- يتم حشو التفاح بالخليط السابق.

4- في وعاء بايركس، ضعي نصف كوب ماء مع ملعقتين خل تفاح وفوقه التفاح المحشو.

5- ضعي التفاح في الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة.

كوكيز الموز

المقادير

- موزتان.

- كوبان من الشوفان.

- 3 أكواب من التفاح المهروس.

- قرفة.

- ملعقتان من السكر البني.

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طريقة التحضير

1- اهرسي الموز، ثم ضعي عليه التفاح والقرفة والسكر البني والشوفان وربع كوب لبن خالي الدسم.

2- تخلط المكونات مع بعضها، ثم أضيفي الزبيب وشكلي العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

3- ضعي الكوكيز على صينية بها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت.

4- تطهي الكوكيز في فرن بدرجة حرارة 190 لمدة 15 إلى 18 دقيقة.

كاسارول بطاطا مشوية

المقادير

-بطاطا

- 3 ملاعق من الدقيق البني.

- 3 ملاعق من الشوفان.

- بيضة.

- ملعقتان من الزبدة.

- الزبيب.

- القرفة.

- ملعقتان عسل أو سكر بني.

طريقة التحضير

1- تشوى البطاطا في الفرن.

2- يتم خلط البطاطا والبيض والفانيليا والعسل والقرفة في الخلاط.

3- توضع البطاطا في طاجن الفرن.

4- يمزج الشوفان مع الدقيق والقرفة والسكر والزبدة في وعاء آخر.

5- تضاف المكونات السابقة على البطاطا ثم توضع في الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.