شيرين تتجاهل شائعات حملها: كنت في إجازة وبحضر لألبومي الجديد

تجاهلت المطربة شيرين عبد الوهاب شائعة حملها من زوجها الفنان حسام حبيب، بالتزامن مع اختفائها لأشهر من الساحة الفنية، موضحة لمتابعيها عبر "تغريدة" على حسابها الرسمي على تويتر، أنها انشغلت الفترة الأخيرة بسبب تحضيرها لألبومها الغنائي الجديد.

وقالت "شيرين": "أنا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده.. بجد شكراً، ودايماً ضهر وسند لأي حد، قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا"، متابعة: "أنا كنت في إجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد، وخلصت منه أول أغنيتين.. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب"، مرفقة هاشتاج "اشتقنالك شيرين"، الذي تداوله العديد من رواد "تويتر"، معربين خلاله عن افتقادهم للفنانة المصرية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 7300 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "طب فهمينا حامل ولا إشاعات"، و"أهم حاجة أنك بخير وكويسة وإن شاء الله ونفسيتها تكون كويسة، ده أحنا محلتناش غيرك أقسم بالله، دمتي لنا فخرا يا بنت بلدي يا أسطورة الشرق"، و"بنحبك يا شيرين، ومستنين الألبوم"، و"ربنا يرزقك بالذرية الصالحة من حسام حبيبك".

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حسام حبيب ينفي شائعة حمل زوجته

في مطلع سبتمبر الجاري، نفى الفنان حسام حبيب، انتظاره وزوجته لمولودهما الأول، خصوصا مع كثرة الشائعات التي تتردد في الآونة الأخيرة، بسبب اختفاء شيرين عبد الوهاب وعدم مشاركتها في موسم الحفلات الصيفية، وترددت الأقاويل حول سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقضاء فترة حملها هناك.

وأكد حبيب، في اتصال هاتفي لبرنامج "ET بالعربي"، المذاع عبر فضائية MBC 4، أن حمل زوجته مجرد شائعة، وأنه كان مع زوجته في لندن وليس أمريكا.