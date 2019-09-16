بعد زواجها من مسيحي.. خبيرة التجميل سرينا تثير الجدل بصورة من شهر العسل

عقب أيام من حفل زفافها المثير للجدل على رجل أعمال مسيحي، شاركت مدونة الموضة اللبنانية المسلمة سيرينا مملوك، صورة لها بأزياء بحر "جريئة" و"مثيرة" من شهر العسل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وأطلت "سيرينا" بـ"بيكيني" أسود اللون، بالإضافة إلى "روب" طويل وشفاف، وبأكمام ممتدة حتى المعصمين، والذي تميز بأنه أبيض اللون، ومزين بكرات سوداء متوسطة الحجم، بالإضافة إلى تسريحة شعر انسيابية، ونظارة شمسية سوداء.

وعلقت العروس اللبنانية، قائلة باللغة الإنجليزية: "هذا الصباح من بورتوفينو"، وهي قرية إيطالية، تقع في جنوى.

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 2900 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، بين المهنئ بزواجها والمشيد بإطلالتها، والمنتقد لها على الأزياء "الجريئة"، أبرزها: "تبدين جميلة ومشرقة ومذهلة"، و"مش مكفي إنك خالفتي دينك واتزوجتي مسيحي، لا كمان بتنشري صور جريئة ليكي"، و"جميلة للغاية"، و"مبروك حبيبتي.. بتمنى ليكي حياة سعيدة".

وعلى أنغام الترانيم وصوت الأذان، بدأ حفل الزفاف "المثير للجدل"، لـ"البلوجر" اللبنانية المسلمة سيرينا مملوك، ورجل الأعمال المسيحي أنطوني قاعور، المنعقد منذ أيام في الـSeaSide Arena بالعاصمة اللبنانية بيروت وسط حالة واسعة من الجدل، بين المرحبين بتلك الزيجة، باعتبارها رمزا لانتصار "الحب"، والمنتقدين لها، لأنها محرمة شرعا.