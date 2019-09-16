مشرف "رؤية" في بورسعيد يعتدي على أب بالشتائم.. "كان عاوز يثبت إن ابنه اتأخر"

3 ساعات فقط، يجلسها الآباء، مع أبنائهم أسبوعيًا، داخل أحد مراكز الشباب، أو الحدائق العامة، في أجواء لا تعترف بالحميمية، أو بالدفء العائلي، فكأنه موعد مع زميل عمل، أو صديق دراسة، فقط 3 ساعات بحد أقصى، وفقًا لما أقره قانون الرؤية.

قد تمر تلك الساعات المعدودة بسلام، وقد تحمل في طياتها العديد من خيبات الأمل، لبعض الأباء، رُبما لتأخير الأم أو المُكلف عن الطفل بالموعد، ما يُقلل من عدد تلك الساعات، أو لحدوث بعض المُشادات مع مشرفي الرؤية.

مشرف رؤية يتعدى على أحد الآباء في بورسعيد

ومؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمشرف رؤية بأحد النوادي بمحافظة بورسعيد، وهو يعتدي على أحد الآباء، بالسب والشتائم، أمام الجميع، وأمام العديد من الأطفال.

أطفال لا حول لهم ولا قوة، مذنبون بجانب المُشرف، ينتظرون سماع أسمائهم، ليأتي دورهم، حتى يلتقون بآبائهم، وكأنهم يتسائلون لما نحن هنا؟ وما ذنبنا في هذا الوضع؟.

مقطع الفيديو تسبب في انتفاضة كبيرة بالمجموعات الخاصة بآباء مصر، ومؤسسي حملة "تمرد ضد قانون الأسرة".

"تمرد ضد قانون الأسرة" يطالبون بحماية الآباء وإعادة النظر في القانون

من جانبه علق طارق الجارحي، المنسق الإعلامي بحملة تمرد ضد قانون الأسرة، بقوله إن الأب الموجود بالمقطع تعرض لإهانة كبيرة من قٍبل المُشرف، لكنه لم يُقر شكوى الأخير، حتى لا يُعرض طفله لمشكلات، أو يضر بحالته النفسية.

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وعن كواليس المقطع، أكد "الجارحي" لـ"هن"، أن "الأب كان عاوز يثبت ملاحظة تأخر نجله، في دفتر الحضور، ليقضي معه الساعات الثلاث غير منقوصة، لكن المشرف رفض تطبيق القانون، لأن ده من حق الأب، واعتدى عليه لفظيًا أمام الجميع".

وأضاف: "الأب مش عاوز يتواصل أو يتكلم لسوء حالته ولما تعرض له من إهانة".

وتابع: "قانون الرؤية بيظلم الآباء والأبناء، لأنهم بيتقابلوا 3 ساعات بس، وفي أماكن غير مجهزة، وده كله غلط".

وناشد المنسق الإعلامي بحملة تمرد ضد قانون الأسرة، مجلس النواب، بالنظر في القانون، للحفاظ على حقوق الأباء، قائلًا: "بنطالب بحق الرعاية المشتركة للطفل، لأنه 15 سنة في عصمة والدته فقط، وتطبيق قانون يسمح باصطحاب الآباء للطفل في أماكن أخرى".

ويتحفظ "هن" على الألفاظ الواردة في الفيديو، والتي تم تغطيتها لاحتوائها على ألفاظ خارجة.

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