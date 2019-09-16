مع بدء انخفاض الحرارة.. نصائح مفيدة لعلاج التهاب الحلق

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

مع الاقتراب من فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتظهر معها مشكلة التهاب الحلق؛ وهي مشكلة منتشرة قد يصاب بها كل إنسان تقريبا لبضعة أيام من العام، وقد تتعدد الأسباب؛ حيث إن التهاب الحلق ليس مرضا في حد ذاته ولكنه عرض للعديد من الأمراض.

الأسباب

وأوضحت مجلة "جيزوندهايت. دي" أن التهاب الحلق يحدث في الغالب بسبب نزلات البرد والتهاب اللوزتين أو أي التهاب آخر في الحلق والفم، والذي تسببه عدوى فيروسية في أغلب الأحيان، وقد تصاحب التهابات الحلق بحة في الصوت؛ وهو ما يعني أنها أصابت الحنجرة أيضا بأحبالها الصوتية، ويمكن أن يكون التهاب الحلق بسبب التهاب حاد في المريء أو تورم العقد اللمفاوية في منطقة الرقبة.

Advertisements

العلاج

ويمكن علاج نزلة البرد الخفيفة المصحوبة بالتهاب في الحلق بالعلاجات المنزلية، وتلزم زيارة الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض بعد يومين أو ثلاثة أيام بشكل ملحوظ، أو إذا صاحب التهاب الحلق مشاكل في التنفس أو مشاكل كبيرة في البلع أو صعوبة في فتح الفم لحد كبير أو الإصابة بارتفاع كبير في درجة الحرارة.

وللتخلص من التهاب الحلق بسرعة نصحت المجلة الألمانية أيضا بشرب الكثير من الماء للمساعدة على بقاء الأغشية المخاطية رطبة، وتناول مغلي المريمية والزعتر والبابونج، ومن الأفضل البقاء في المنزل والراحة؛ وهو ما يساعد بشكل كبير على تجاوز مشكلة التهاب الحلق، كما حذرت المجلة من اللجوء إلى مسكنات الألم في علاج هذه المشكلة لأكثر من ثلاثة أيام.