ما الوضعية الصحيحة للجسم عند ركوب الدراجات الهوائية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

كثيرا ما يتم الاعتماد على الدراجات الهوائية عند شراء مستلزمات المنزل أو الذهاب إلى العمل أو التنزه في الهواء الطلق، وهنا يتبادر إلى الذهن استفسار حول الوضعية الصحيحة للجسم أثناء ركوب الدراجات الهوائية.

وللإجابة على هذا السؤال أوضحت كريستين زيبيرت، طبيبة العظام بمستشفى هامبورج إيبندورف الجامعي، قائلة: "عادة ما ترجع وضعية الجلوس على الدراجة الهوائية إلى الذوق الشخصي"، ولكن هناك عدة عوامل أخرى تحدد الوضعية الصحيحة للظهر وأجزاء الجسم الأخرى أثناء ركوب الدراجة الهوائية.

وتشتمل هذه العوامل مثلا الأمراض، التي قد يعاني منها المرء، فإذا كان مقعد الجلوس منخفضا للغاية، فإن ذلك يؤدي إلى تهيج المفاصل لدى الأشخاص، الذين يعانون من التهاب مفاصل الورك، نظرا لأن زيادة الانحناء تؤدي إلى ضغط رأس الفخذ في التجويف الحقي، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الظهر ينبغي ألا ينحنون كثيرا للأمام عند ركوب الدراجات الهوائية.

بالإضافة إلى نوع الدراجة يؤثر أيضا على الوضعية السليمة للجسم، حيث تختلف طريقة الجلوس على الدراجات الجبلية عن الموديلات المخصصة للسباقات أو السير في المدن، ونصحت الطبيبة الألمانية قائلة: "من الناحية المثالية يجب أن يشكل الجزء العلوي من الجسم والذارعين زاوية 90 درجة"، حيث تعمل هذه الوضعية على تخفيف الحمل عن الكتفين.