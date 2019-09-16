قتلت شاب البساتين.. كيف تواجهين "الفئران القاتلة" في المنزل؟

شهدت منطقة البساتين بالقاهرة، صباح أمس، حادثا مروعا، بعدما سقط شاب من الطابق السابع، نتيجة لرؤيته فأرا داخل منزله، الأمر الذي تسبب في ذعره، ليسقط أرضًا من الشرفة، مما تسبب في كسور بالغة أدت إلى الوفاة.

وتعد الفئران المنزلية واحدة من أكثر أنواع الفئران شيوعا، التي تقتحم المنازل من أجل البحث عن الطعام أو الماء وربما المأوى، فهي تقطن الأماكن المظلمة، والمعزولة، وخلقت لنفسها عشا صغيرا بين الورق والنسيج ومواد التعبئة والقطن.

ويرصد "هن" كل ما تعرفه عن الفئران المنزلية، وفقًا لما أورده بعض المتخصصين على موقع الشركة العالمية "holderspestsolutions" المعنية بالقضاء على الآفات والقوارض:

علامات تدل على وجود فئران منزلية

حدوث صخب شديد في الليل عندما تكون أكثر نشاطًا.

اكتشاف فضلاتهم في مطبخك أوالمناطق التي يوجد بها مصدر للغذاء، أو بالأماكن التي يمكنها التعشش فيها.

ملاحظة ثقوب بالأعمدة أو الجدران، والأثاث.

كيف تبدو الفئران المنزلية

يصل طول الفأر المنزلي من 7.5 اٍلى 10 سم، وطول ذيله يصل لأكثر من 5 سم.

يزن الفئران المنزلية وزن من يتراوح من 10 إلى 25 جرام.

يتراوح ألوانها بين اللون البني، والأسود، والرمادي.

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المشكلات التي تسببها الفئران المنزلية

نقل الأمراض عن طريق فضلاته أوالبول أواللدغات.

يمكنه قضم اجزاء من الجسد، وتلويث الدم.

قضم الأساس وتخريب الجدران.

قضم العملات الورقية، والأوراق بوجه عام.

كيف تمنعين الفئران المنزلية

لمنع الفئران من دخول منزلك، يجب عليكِ القيام بعدة نصائح للتغلب عليها

غلق أي ثقوب أو فجوات أو فتحات في الخارج.

الغلق حول النوافذ، ووضع أسلاك معدنية قوية، خاصة على النوافذ المُطلة على "المناور".

التأكد من القضاء على فتات الغذاء، التي يمكن أن تجذبه.

تخزين الطعام في حاويات مغلقة، وعدم ترك طعام الحيوانات الأليفة، إذا وجدت مكشوفة.

الاطمئنان بين الحين والأخرـ، من خلال الفحص والرش.

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