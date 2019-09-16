كيف تفقدين وزنك دون التأثير على صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة "بريجيتا" أن عملية إنقاص الوزن بشكل صحي ترتكز على محورين أساسين؛ هما النظام الغذائي الصحيح وممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ.

التغذية السليمة

تعتبر التغذية السليمة وحصول الجسم على العناصر الغذائية الهامة أحد الركائز، التي يمكن من خلالها الحد من السمنة وإنقاص الوزن.

ويشمل النظام الغذائي السليم بحسب الجمعية الألمانية للتغذية على الكربوهيدرات، والتي يمكن الحصول عليها من الحبوب الكاملة والبطاطس؛ حيث تشعر المرء بالشبع وتمده بالطاقة والألياف اللازمة خلال اليوم.

Advertisements

وبجانب الكربوهيدرات هناك الدهون الصحية، والتي يمكن الحصول عليها من زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة (أوميجا 3 و 6)، كما تمد الجسم بفيتامين E.

والعنصر الثالث من العناصر الغذائية التي يجب أن يحتويها النظام الغذائي هو البروتين والموجود في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، والذي يعتبر من العناصر الهامة لبناء العضلات والحفاظ عليها.

ومن توصيات الجمعية الألمانية في هذا الصدد عدم تناول أكثر من 600 جرام من اللحوم والأسماك في الأسبوع، وتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على المزيد من الفيتامينات والألياف، فضلا عن شرب لترين على الأقل من الماء يوميا.

الرياضة

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الركيزة الثانية التي تستند عليها عملية إنقاص الوزن هي الرياضة، وتستهدف الرياضة في المقام الأول المحافظة على اللياقة البدنية، وحرق السعرات الحرارية وبناء العضلات، وبجانب البرنامج الرياضي المنتظم يلزم دمج التمارين الرياضية في الممارسات اليومية العادية مثل صعود السلم بدلا من استعمال المصعد، والمشي بدلا من ركوب المواصلات للمسافات التي يمكن قطعها سيرا على الأقدام.