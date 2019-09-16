من بينها الخيار.. 7 أطعمة مفيدة لمرضى السكري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يتسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم لفترة طويلة في خشونة الجدران المبطنة للشرايين، ما يزيد من خطر تعرضها للتصلب، فضلًا عن الإصابة بالجلطات.

لقراءة المزيد عن: من بينها الخيار.. 7 أطعمة مفيدة لمرضى السكري.. اضغط هنــــا.