يحتاج الجسم إلى كثير من السوائل على مدار اليوم، وتعمل سوائل الجسم في العديد من الوظائف، مثل الهضم، والمحافظة على درجة حرارة الجسم وغيرها، ومن فوائد شرب الماء كما ذكرها موقع "health life". التحكم في السعرات الحرارية يساعد شرب الماء على التحكم في السعرات الحرارية المتناولة. الشعور بالشبع يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء قبل الوجبات على تحفيز الشعور بالشبع. Advertisements الطاقة للعضلات يساعد الماء على منح الطاقة للعضلات. تنشيط الجسم يساعد تناول كميات كبيرة من الماء على تنشيط الجسم، إذا إن الجفاف يسبب الشعور بالكسل والإرهاق. صحة البشرة يساعد تناول الماء في الحفاظ على صحة البشرة، فالجفاف يجعل البشرة تبدو جافة. الجهاز الهضمي يعمل الماء على تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

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