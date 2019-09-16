قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل شوريك بالسكر، وذلك عبر برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل شوريك بالسكر 3 أكواب دقيق. نصف كوب سكر. لبن للعجن. نصف كوب سمنة. بيضتين. ملعقة كبيرة خميرة فورية. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب سمسم محمص. Advertisements للوجه لبن بودرة. ماء. سكر. طريقة عمل شوريك بالسكر يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والسمسم. يضاف البيض والفانيليا والسمنة واللبن. يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة. تغطى العجينة وتترك حتى تتخمر. تشكل مثل الحبل وتلف حول نفسها. تترك حتى تتخمر مرة أخرى. تدهن بخليط اللبن البودرة والماء. يرش الوجه بالسكر وتوضع في الفرن حتى تمام النضج.

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