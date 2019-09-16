طريقة عمل بودينج الأرز

البودنج هو من حلويات الكريمة، ويعرف في الوسط العربي باسم أرز بحليب، كما يمكن أن تضاف الفواكة أو الشوكولاتة أو الفانيليا. المقادير 4 بيضات ملعقتين زبدة كوب سكر 3 أكواب لبن كوب أرز نصف كوب زبيب Advertisements فانيليا ملعقتين نشا طريقة التحضير - ضيفى السكر للبيض واخلطيهم معا ثم اغلي اللبن وصبيه فوق الخليط. - ضعى الأرز المسلوق مع النشا والزبيب والفانيليا. - ضعي الخليط في صينية مدهونة زبدة و قومي بإدخالها في فرن متوسط الحرارة حتى احمرار الوجه. - يقدم باردا.

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