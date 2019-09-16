يعاني البعض من الإصابة بـ"التهاب البنكرياس"، الذي يعد من الأمراض النادرة، الناتجة عن إصابة ذلك العضو الطويل، المتواجد خلف المعدة، وتسبب الشعور بألم شديد، وفقدان القدرة على الإصابة بالأنشطة الروتينية.

وأُصيب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، به مرحلة الطفولة، موضحة أنه يعد واحدا من الأمراض النادرة، فهو يصيب طفلا واحدا من مليون طفل حول العالم، مطالبة بضرورة الكشف الدوري، عند ظهور أعراض الإعياء، للتمكن من اكتشاف الأمراض مبكرا، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC"، العام الماضي.

وفيما يلي، أعراض التهاب البنكرياس، وفقا لما ذكره موقعي "mayo clinic" و"NIH" الطبيين:

- ارتفاع رجة حرارة الجسم والإصابة بالحمى.

- الإصابة بفقدان الوزن بشكل سريع وبدون سبب.

- الإصابة بالقيء والغثيان.

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- نبضات القلب سريعة.

- الإصابة بالإسهال.

- انتفاخ البطن.

- الشعور بضيق في التنفس.