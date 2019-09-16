طريقة عمل رول الكوسة بالجبن

رول الكوسة بالجبن من الأكلات الشهية للغاية، كما أنها غير مكلفة وغير مرهقة في إعدادها، ولا تستغرق الكثير من الوقت.. تعرفي على طريقة تحضيرها ببساطة، وسهولة. مقادير رول الكوسة بالجبن 3 ثمرات كوسة مقطعة شرائح ومشوية ربع كيلو طماطم شيري نصف كوب أوراق ريحان طازج شرائح جبنة موتزاريلا الصوص زيت زيتون صويا صوص فلفل أسود مجروش Advertisements طماطم شيري مبشورة فلفل ألوان مفروم ناعم ملح حسب الرغبة عين جمل مقطع أنصاف طريقة تحضير رول الكوسة بالجبن رصي شرائح الجبنة مع الكوسة والريحان ولفيهم على الطمام الشيري. ثبتيهم بخلة طعام. اخلطي مكونات الصوص معًا، وضيفيهم لرول الكوسة أو قدميهم إلى جانبها. وقدّميها ساخنة.

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