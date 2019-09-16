طرق علاج حروق الثلج

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حروق الثلج من الحروق المؤلمة للغاية مثلها كمثل الحروق الناتجة عن النار، وهذا الحرق يمكن أن يحدث نتيجة لتعرض الجلد للثلج أو لشيء مثلج مباشرةً، وقد تلاحظ تغيرًا في لون الجلد المصاب بالحرق على سبيل المثال، قد يبدو لونه أحمر قاتم، وربما يتحول أيضًا إلى اللون الأبيض أو الرمادي المصفر.
طرق علاج حوق الثلج
لعلاج حروق الجليد، قومي بنزع مصدر البرد، ودفئي بشرتك ببطء لإعادتها إلى درجة حرارتها الطبيعية.
طرق تدفئة البشرة
انقعي المنطقة المصابة في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة، يجب أن يكون الماء حوالي 40 درجة مئوية، ولا يزيد عن 42.2 درجة مئوية.
كرري عملية النقع إذا لزم الأمر، مع استراحة لمدة 20 دقيقة بين كل نقع والآخر، وضعي كمادات دافئة أو بطانيات، ولكن كوني حريصة في استخدام الماء الساخن فكثرته قد تعطي نتائج عكسية.
إذا أُصبتِ ببثور أو جروح مفتوحة، فقومي بتنظيف المنطقة ثم ربطها للمساعدة في الحفاظ عليها خالية من الأوساخ أو الجراثيم.
لتخفيف الألم
يمكنك أخذ مسكن للآلام.
بمجرد أن تبدأ بشرتك بالشفاء، يمكنك استخدام الصبار لتهدأة الألم.
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