طريقة عمل عصير البلح باللبن

عصير البلح باللبن من العصائر المغذية للغاية، حيث أنه يحتوي على كل العناصر الغذائية المفيدة في اللبن والبلح والعسل الأبيض، كما أنه يمد الجسم بالطاقة ومن المستحب شربه في الصباح مع وجبة الإفطار. مقادير عصير البلح باللبن كوبين من اللبن بلح رطب مخلي عسل أبيض حسب الرغبة Advertisements طريقة تحضير عصير بلح باللبن اضربي جميع المكونات معًا في الخلاط. صبي العصير في كاسات. قدميه باردًا.

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