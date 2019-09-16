بعد وفاة شاب بسبب فأر.. ما حكم قتل الحشرات والقوارض بالمنزل؟

في حادثة غريبة، وقعت، صباح اليوم، في منطقة البساتين بالقاهرة، لقى شاب مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق السابع عقب رؤيته لـ"فأر"، ما تسبب في كسور بالغة أدت إلى الوفاة، وسط تجدد التساؤلات حول الحكم الشرعي لقتل الحشرات والقوارض.

حكم الدين في قتل الحشرات والقوارض

أوضح يسري عزام، العالم الأزهري وإمام بوزارة الأوقاف، الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية، بأن يجوز قتل الحشرات والقوارض، في حالة أنها تسبب أذى للسكان.

وبدوره، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتف لدار الإفتاء المصرية: "أي حاجة فيها ضرر، أو يجي منها ضرر أو أذى أو تلف نفسي يجوز قتلها"، خلال مقطع فيديو، بعنوان: "هل قتل الحشرات حرام؟"، المنشور في إبريل الماضي، عبر القناة الرسمية لـ"الإفتاء" عبر "يوتيوب".

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تفاصيل واقعة وفاة شاب بسبب فأر

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن الضحية كان واقفا أمام باب شقته الكائنة بالطابق السابع بأحد عقارات البساتين، وأنه أصيب بحالة من الخوف عقب رؤية فأر وحاول الهروب منه، إلا أن توازنه اختل وسقط أرضا، وسارع الجيران بنقله إلى المستشفى محاولين إنقاذه، إلا أنه توفى متأثرا بجراحه.

من جانبها انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث وناظرت جثة المتوفى، وتبين أنه في العقد الثاني من العمر، ومصاب بكسور في أنحاء متفرقة من جسده، نتيجة السقوط من علو.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وللوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.