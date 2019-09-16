الروتاري والقصر العيني يتبنيان مبادرة للوقاية من "تعفن الدم"

عقدت اليوم، ندوة للتوعية بأهمية الوقاية من مرض الإيتان "تعفن الدم"، في القصر العيني الفرنساوي بحضور الدكتور هشام شوقي، والدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، والدكتورة أحمد طه، والدكتور حلمي الغوابي مدير المستشفي، والدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية، والدكتور عاصم عبد الرازق المحافظ السابق للروتاري والذي أدار الندوة.

وأوضح عبدالرازق، خلال كلمته في الندوة، الأعراض الخاصبة بـ"الإيتان"، الممثلة في..

- بقع شاحبة اللون علي الجلد.

- انخفاض في معدل دورات التبول.

- مشاكل في التنفس.

- مشاكل في وظائف القلب.

- الرجفة بسبب انخفاض حرارة الجسم مع فقدان الوعي.

وأضاف "عاصم"، أنه للوقاية يجب أخذ التطعيمات في مواعيدها، والحفاظ علي النظافة الشخصية والعناية بالجروح المفتوحة وغسل اليدين والنظافة العامة.

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وبدوره، أكد الدكتور عادل الأنصاري أن الاستخدام السيء للمضادات الحيوية التي تباع في الصيدليات بدون رأي الطبيب لأنه من أسباب الأصابه بالإيتان وكذلك الأدوية التي بها كورتيزون.

وفي سياق متصل، أكد الغوابي أن الإيتان انتشر كثيرا، وتكاليف علاجه مرتفعة لذلك التوعية به أصبحت مشروع قومي.

ولأهمية التوعية بهذا المرض، تبنى الروتاري للمشاركة في اليوم العالمي الإيتان يوم 15 سبتمبر بالقاهرة و18 بالإسكندرية، بالاشتراك مع كليات الطب ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.